Московский суд лишил школьников халявы В Москве заблокировали сайты с продажей ответов на ОГЭ и ЕГЭ

Останкинский суд Москвы принял решение о блокировке интернет-ресурсов, предлагавших купить ответы на ОГЭ и ЕГЭ 2025 и 2026 годов. Соответствующие материалы появились в открытом доступе, несмотря на запрет подобной деятельности.

В открытом доступе находились сайты, содержащие информацию по предоставлению ответов на ОГЭ 2025, 2026 года, ЕГЭ 2025, 2026 года, а также продаже ответов, — отмечается в постановлении.

В суде подчеркнули, что распространение и покупка ответов противоречат федеральному законодательству и подрывают право граждан на честное получение образования. Теперь доступ к этим ресурсам заблокирован.

Ранее в Рособрнадзоре анонсировали разработку устного экзамена по истории для девятиклассников, который станет обязательным допуском к ГИА. Специалисты ФИПИ приступили к созданию новых форматов и материалов для испытания.

Вместе с этим педагог Константин Тхостов поддержал введение экзамена по истории, назвав его давно назревшей необходимостью. По его мнению, это будет способствовать формированию патриотизма и позволит вывести образованность выпускников на новый уровень.