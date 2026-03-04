«Дешевые спектакли»: в России резко осудили постановочные свадьбы в школах

Практика проведения постановочных свадебных церемоний в российских учебных заведениях является абсурдом, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, такие мероприятия уже прошли более чем в 100 школах и колледжах РФ.

В школах и колледжах начали проводить постановочные свадьбы. Детей приводят в ЗАГС, выбирают «жениха» и «невесту», разыгрывают целые церемонии — и все это под видом изучения профессии работника учреждения или предмета «Семьеведение». И это подается как внедрение традиционных семейных ценностей. Особенно возмущает, что такие мероприятия уже прошли более чем в 100 учебных заведениях РФ. Абсурд, доведенный до предела, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что подобные игры формируют у подрастающего поколения легкомысленное отношение к институту брака. Депутат отметил, что взрослые, с умилением наблюдающие за первоклассниками в фате и галстуках, не задумываются о последствиях, которые выливаются в рост числа разводов и обесценивание семейных уз в подростковой среде.

Сначала мы с умилением смотрим на первоклашек в фате и галстуках, которые изображают молодоженов, а потом удивляемся, почему подростки не воспринимают брак всерьез, почему у них легкомысленное отношение к семье, почему разводы стали нормой. Да потому что мы сами превратили святое действие в школьные дешевые спектакли. Игра в свадьбу также неуместна для детей, как игра в развод или дележку имущества. Но видимо скоро и до этого дойдем — будем первоклашек учить ипотеку платить и алименты высчитывать, — добавил Иванов.

Депутат заявил, что такие практики должны быть немедленно прекращены. По его мнению, Министерству просвещения, Министерству юстиции и органам опеки следует дать жесткую оценку подобным мероприятия и исключить их из воспитательной практики.

