Раскрыты сроки введения «глобальных» пошлин Трампа Трамп может повысить глобальные пошлины до 15% на этой неделе

Президент США Дональд Трамп может повысить «глобальные» пошлины до 15% на текущей неделе, сообщил глава Минфина страны Скотт Бессент в интервью CNBC. При этом, по его словам, тарифные ставки в стране могут в ближайшие месяцы фактически вернуться к уровням, которые действовали до решения Верховного суда.

Я убежден, что тарифные ставки вернутся к своим прежним уровням в течение пяти месяцев, — отметил министр.

Ранее Трамп заявил, что не обязан получать одобрение конгресса для введения импортных пошлин. Он также увеличил глобальные пошлины с 10% до 15% вразрез решению Верховного суда. Американский лидер также подчеркнул, что теперь может делать «ужасные вещи» с другими странами благодаря торговым лицензиям.

ЕС тем временем потребовал от США неукоснительно соблюдать условия торгового соглашения. Европейцы призывают Вашингтон не вводить «глобальные пошлины» после решения американского Верховного суда. В Брюсселе настаивают, чтобы европейские товары продолжали пользоваться наиболее конкурентоспособными условиями без повышения пошлин сверх согласованного потолка.