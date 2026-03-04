Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 16:41

Британия приступила к эвакуации граждан из стран Ближнего Востока

Стармер: Великобритания организовала эвакуацию граждан из стран Ближнего Востока

Кир Стармер Кир Стармер Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Великобритания начнет эвакуации британских граждан, оказавшихся в зоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, выступая в Палате общин британского парламента. Операция проводится в связи с военной операции США и Израиля против Ирана, передает ТАСС.

Стармер сообщил, что первый чартерный рейс должен отправиться из Омана уже сегодня, 4 марта. Еще два вывозных рейса запланированы на ближайшие дни. Кроме того, премьер уточнил, что около тысячи британцев уже удалось вернуть на родину из Объединенных Арабских Эмиратов, а еще восемь рейсов из ОАЭ отправятся в Соединенное Королевство в течение текущего дня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не удовлетворен подходами Великобритании к обороне и операции против Ирана. По его словам, оказалось, что британский остров в Индийском океане, на который рассчитывали ВВС США, был сдан в аренду, и пришлось долго разбираться.

До этого американский лидер выразил недовольство решением Стармера, который запретил использование американской авиабазы на острове Диего-Гарсия для нанесения ударов по Ирану. Трамп подчеркнул, что Стармер был обеспокоен законностью этого запроса.

Великобритания
Кир Стармер
эвакуации
Ближний Восток
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские школьники смогут сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах»
«Падение было эпичным»: ведущая «Голоса» получила травму во время съемок
В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции
Нижегородская область получила миллионную дыру в бюджете вместо новой школы
В МИД назвали «мычащей» реакцию ЕС на агрессию США против Ирана
В Минпросвещения РФ объяснили, как выпускники из новых регионов сдадут ЕГЭ
«Ноготочки» по ГОСТу: что известно, новый стандарт, подорожает ли маникюр?
У берегов Шри-Ланки нашли десятки трупов иранских моряков
Пентагон опубликовал кадры уничтожения иранского корабля торпедой
В Пентагоне раскрыли, что применяют в ходе операции в Иране
Мамы юных российских футболистов могут разориться на эвакуации из Дохи
В Пентагоне раскрыли, есть ли у США проблемы с Россией в контексте Ирана
Власти одной страны отказались эвакуировать экипаж российского газовоза
Посольство России отреагировало на проблемы при получении ВНЖ в Казахстане
«Любая техника»: киберэксперт оценил риск взлома умных бытовых приборов
Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Похоронили как собаку: зять закопал тещу на кладбище домашних животных
Иммунолог дал советы, как справиться с сезонной аллергией
На Западе назвали главный просчет Трампа в отношении Ирана
Полковник ответил, удалось ли США достичь своих целей в Иране
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.