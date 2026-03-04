Британия приступила к эвакуации граждан из стран Ближнего Востока

Великобритания начнет эвакуации британских граждан, оказавшихся в зоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, выступая в Палате общин британского парламента. Операция проводится в связи с военной операции США и Израиля против Ирана, передает ТАСС.

Стармер сообщил, что первый чартерный рейс должен отправиться из Омана уже сегодня, 4 марта. Еще два вывозных рейса запланированы на ближайшие дни. Кроме того, премьер уточнил, что около тысячи британцев уже удалось вернуть на родину из Объединенных Арабских Эмиратов, а еще восемь рейсов из ОАЭ отправятся в Соединенное Королевство в течение текущего дня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не удовлетворен подходами Великобритании к обороне и операции против Ирана. По его словам, оказалось, что британский остров в Индийском океане, на который рассчитывали ВВС США, был сдан в аренду, и пришлось долго разбираться.

До этого американский лидер выразил недовольство решением Стармера, который запретил использование американской авиабазы на острове Диего-Гарсия для нанесения ударов по Ирану. Трамп подчеркнул, что Стармер был обеспокоен законностью этого запроса.