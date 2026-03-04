Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 17:54

Путин дал поручение по россиянам в зоне ближневосточного конфликта

Путин поручил не ослаблять внимание к проблеме вывоза россиян с Ближнего Востока

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ поручил не ослаблять внимание к проблеме вывоза россиян, оказавшихся в зоне конфликта на Ближнем Востоке. По словам главы государства, которые передает пресс-служба Кремля, необходимо работать так, чтобы никаких трудностей с этим не возникало.

Прошу внимания к этим вопросам (оказанию помощи россиянам в странах Ближнего Востока. — NEWS.ru) не ослаблять. Наоборот, работать самым серьезным образом, — подчеркнул российский лидер.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что для безопасной эвакуации россиян из Ирана через территорию Туркмении задействуют пять пограничных контрольно-пропускных пунктов. В их числе «Сарахс», «Артык — Лютфабад», «Гаудан — Баджгиран», «Акяйла — Инчебурун», а также «Алтын Асыр — Инчебурун».

До этого посольство России в Тегеране выразило благодарность правительству Ирана и Азербайджану за помощь в вывозе сограждан с территории Исламской Республики. Дипломаты подчеркнули, что сотрудники МЧС РФ также оказали содействие в данном вопросе.

Владимир Путин
россияне
Ближний Восток
эвакуация
