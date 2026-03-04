Россиянам напомнили об изменениях оплаты ЖКУ

Оплатить ЖКУ за февраль можно будет до 16 марта включительно в связи с нововведением, напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. В разговоре с РИА Новости парламентарий подчеркнул, что изменения вступили в силу с 1 марта.

Новые положения подлежат применению уже при формировании платежных документов за февраль 2026 года. Это означает, что крайний срок оплаты ЖКХ за февраль — 15 марта 2026 года включительно. Однако с учетом того, что 15 марта 2026 года приходится на воскресенье, оплатить услуги за февраль можно до 16 марта 2026 года включительно, — пояснил Якубовский.

Депутат уточнил, что изменения дадут россиянам дополнительное время для оплаты ЖКУ. Он предупредил, что ТСЖ и управляющие компании не имеют права требовать более ранней оплаты.

Ранее председатель комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская заявила, что в Жилищном кодексе РФ есть скрытый механизм защиты для малоимущих, который позволяет получать субсидии даже при небольших превышениях официальных доходов. По ее словам, если большая часть семейного бюджета уходит на коммунальные услуги, государство может компенсировать эти расходы.