Труп юноши выловили из реки в центре Петербурга

Тело юноши 17–18 лет нашли в Санкт-Петербурге, передает телеканал «78». Труп был в реке Фонтанке у Галерного моста в центре города. Подробностей о гибели нет.

Молодой человек был одет в черную куртку, брюки и белые кроссовки, при себе имел сумку. На месте происшествия работают специалисты следственных органов. Личность погибшего устанавливается.

Похожая история произошла в Петербурге 22 марта. Спасатели вытащили тело мужчины из Мойки в центре города. Очевидцы рассказали, что на трупе был рюкзак. Позже выяснилось, что тело принадлежало архитектору, который пропал еще в прошлом году, а его поиски начались 31 декабря. У погибшего остались две маленькие дочери.

До этого обнаружили тело убитого девятилетнего мальчика из Петербурга. Его вытащили из замерзшего водоема в Ленобласти. Местные жители сначала заметили подозрительный бугорок и начали по нему стучать. Позже они поняли, что обнаружили рюкзак пропавшего ребенка. Похитителя мальчика задержали после погони на трассе, он сознался в убийстве.