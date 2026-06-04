Тольяттинский потрошитель потребовал через суд миллион рублей от ФСИН

Пожизненно осужденный Олег Рыльков, известный как тольяттинский потрошитель, пытался через суд добиться компенсации в размере одного миллиона рублей за личные вещи, передают РИА Новости. Они были изъяты сотрудниками ФСИН во время этапирования.

Согласно предоставленным данным, несколько лет назад при переводе из следственного изолятора в исправительное учреждение у заключенного были изъяты электробритва, будильник, кипятильник и часть одежды. Сам Рыльков утверждал, что в акте изъятия не были указаны и другие предметы. По его словам, речь шла о десятках авторучек, тетрадях с записями по уголовному делу, письмах, а также оплаченных конвертах и почтовых марках.

В апреле Рыльков требовал у суда меньшую сумму — 300 тыс. рублей. Преступник свои претензии обосновал «моральным вредом», якобы полученным из-за незаконного, по его мнению, уголовного преследования в рамках одного из эпизодов его многолетней криминальной биографии. Несмотря на то что маньяк находится за решеткой уже почти 30 лет, он лично участвовал в заседании самарского суда по видеосвязи, пытаясь доказать свою правоту.