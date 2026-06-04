Трампу ограничили полномочия в войне с Ираном Конгресс США одобрил резолюцию по военным действиям против Ирана

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, предусматривающую ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа в конфликте с Ираном, передает телеканал C-SPAN. Инициативу поддержали 215 законодателей, против выступили 208 членов палаты представителей.

Вместе с демократами за принятие проголосовали четыре представителя Республиканской партии — Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик и Томас Мэсси. Документ направлен на ограничение возможностей президента самостоятельно принимать решения о военных действиях в отношении Ирана без одобрения конгресса. Сторонники резолюции напоминают, что согласно Конституции США право объявлять войну принадлежит конгрессу, а не президенту страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнуто уже в ближайшие выходные. Окончательный исход переговоров пока остается открытым, подчеркнул он на своей странице в соцсети. По словам Трампа, переговоры между сторонами хорошо проходят. Полностью исключать неудачу в переговорном процессе нельзя, добавил американский лидер.