Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном Трамп заявил о возможном соглашении США и Ирана в выходные

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнуто уже в ближайшие выходные. Окончательный исход переговоров пока остается открытым, подчеркнул он на своей странице в соцсети.

Переговоры между сторонами проходят очень хорошо, добавил Трамп. Он отметил, что полностью исключать неудачу в переговорном процессе нельзя.

Ранее главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач выразил мнение, что хаос на Ближнем Востоке — не безумие, а продуманная операция Вашингтона по восстановлению контроля над нефтью. По его мнению, захват венесуэльского черного золота, удары по Ирану и территориальные претензии на Гренландию — звенья одной цепи. Клепач подчеркнул, что США уже де-факто управляют венесуэльской нефтью и пытаются повторить сценарий 1940–1950-х на Ближнем Востоке.

До этого представитель иранского центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что военные действия США на Ближнем Востоке поднимут стоимость нефти до $200 (14,3 тыс. рублей) за баррель. По его словам, пока американцы продолжают военные авантюры в регионе, достижение какого-либо соглашения невозможно.