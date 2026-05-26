«Передайте привет нефти за $200»: Иран предупредил о скачке цен из-за США В Иране предрекли рост цен на нефть до $200 из-за затянувшегося конфликта с США

Представитель иранского центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари в соцсети Х заявил, что военные действия США на Ближнем Востоке поднимут стоимость нефти до $200 (14,3 тыс. рублей) за баррель. По его словам, пока американцы продолжают свои «военные авантюры» в регионе, достижение какого-либо соглашения невозможно.

Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Передайте привет нефти за $200, — подчеркнул Зольфагари.

Ранее аналитик Игорь Юшков выразил мнение, что слухи об открытии Ормузского пролива спровоцируют падение цен на нефть. Он отметил, что сырье станет еще дешевле, если Саудовская Аравия выйдет из соглашения ОПЕК+. Также эксперт уверен, что страны Ближнего Востока смогут быстро восстановить добычу нефти.

До этого стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $99 (7083 рубля) за баррель впервые с 11 мая текущего года. По состоянию на 01:02 мск 25 мая цена Brent снижалась на 4,58%.