Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 10:33

«Передайте привет нефти за $200»: Иран предупредил о скачке цен из-за США

В Иране предрекли рост цен на нефть до $200 из-за затянувшегося конфликта с США

Подписывайтесь на нас в MAX

Представитель иранского центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари в соцсети Х заявил, что военные действия США на Ближнем Востоке поднимут стоимость нефти до $200 (14,3 тыс. рублей) за баррель. По его словам, пока американцы продолжают свои «военные авантюры» в регионе, достижение какого-либо соглашения невозможно.

Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Передайте привет нефти за $200, — подчеркнул Зольфагари.

Ранее аналитик Игорь Юшков выразил мнение, что слухи об открытии Ормузского пролива спровоцируют падение цен на нефть. Он отметил, что сырье станет еще дешевле, если Саудовская Аравия выйдет из соглашения ОПЕК+. Также эксперт уверен, что страны Ближнего Востока смогут быстро восстановить добычу нефти.

До этого стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $99 (7083 рубля) за баррель впервые с 11 мая текущего года. По состоянию на 01:02 мск 25 мая цена Brent снижалась на 4,58%.

Мир
Иран
Ближний Восток
США
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт высказался об идее повысить скоростные лимиты с помощью ИИ
Шойгу высказался о рисках для ОДКБ со стороны НАТО
Удары по Украине сегодня, 26 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
Шойгу рассказал, как испытания «Сармата» отразятся на политике Запада
Депутат предложил способ существенно повысить зарплаты ветеранам СВО
В Подмосковье открылся Первый международный форум по безопасности
«Тикай з городу»: экс-министр предложил взять паузу от жизни в Киеве
VK Tech запустил ИИ для автоматизации маркетинговых исследований
«Новые вызовы»: Шойгу назвал главную угрозу для ОДКБ
«Ответственность за народ»: Шойгу о провальном решении руководства Армении
В Европе призвали к диалогу с Москвой
Наступление ВС РФ на Харьков 26 мая: последние новости, трупы в Купянске
Двое детей погибли под Саратовом, попав под поезд на мотоцикле
Бизнес-эксперт дала советы, как обсуждать финансы с близкими без ссор
Полчища комаров «захватили» часть регионов России
«Передайте привет нефти за $200»: Иран предупредил о скачке цен из-за США
В Госдуме рассказали о дефиците врачей
Тела двух детей найдены во время тушения сарая в российском регионе
«Оглушительное молчание»: в ЕС оцепенели после удара ВСУ по колледжу в ЛНР
Падение россиянки со скалы попало на видео
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.