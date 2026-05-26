«Ответственность за народ»: Шойгу о провальном решении руководства Армении Шойгу заявил, что Армения ищет защиты у источника угрозы

Руководство Армении обращается за защитой к источнику угрозы, но это их собственный выбор, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей совбезов стран ОДКБ. Он отметил, что данное решение лежит на плечах властей в Ереване, несущих ответственность за судьбу своей страны и народа, передает РИА Новости.

Жаль, что наши армянские партнеры по организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозы. Но это выбор руководства Армении и его ответственность за будущее своей страны и своего народа, — сказал Шойгу.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян толкает республику на курс «бандеровской» Украины. По его словам, глава правительства не оценил многочисленные примеры братской помощи и поддержки со стороны Москвы и выбрал курс на разрыв отношений с Россией.

До этого Пашинян отказался участвовать в саммите ЕАЭС 28–29 мая в Казахстане. Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, это превратилось в систему, но на работе союза не отразится. По ее словам, мероприятие посетит вице-премьер республики Мгер Григорян.