Жительница Новосибирска будет судиться за бесплатное спецпитание для дочери

Семья двухлетней девочки из Новосибирска судится с Министерством здравоохранения НСО и консультативно-диагностической поликлиникой № 2, сообщает «КП-Новосибирск». Ребенок страдает тяжелым атопическим дерматитом, пищевой аллергией и анафилактической реакцией.

Мы писали в поликлинику, в итоге они собрали консилиум из 13 врачей, чтобы обсудить, насколько моему ребенку нужная данная смесь. Медики на комиссии предлагали нам новые диеты, обследования и консультации, но моей дочке-то нужно не это. Мы обратились с жалобой в страховую, их экспертиза выявила «нарушения в оказании медпомощи» и указала на «значение аминокислотной смеси как безопасного источника белка и нутритивной поддержки», — рассказала мать девочки.

Семья подала иск в суд, чтобы оспорить отказ в назначении специальных смесей. Отмечается, что на питание ребенка сейчас уходит большая часть семейного бюджета.

