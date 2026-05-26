26 мая 2026 в 11:12

Жительница Новосибирска будет судиться за бесплатное спецпитание для дочери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Семья двухлетней девочки из Новосибирска судится с Министерством здравоохранения НСО и консультативно-диагностической поликлиникой № 2, сообщает «КП-Новосибирск». Ребенок страдает тяжелым атопическим дерматитом, пищевой аллергией и анафилактической реакцией.

Мы писали в поликлинику, в итоге они собрали консилиум из 13 врачей, чтобы обсудить, насколько моему ребенку нужная данная смесь. Медики на комиссии предлагали нам новые диеты, обследования и консультации, но моей дочке-то нужно не это. Мы обратились с жалобой в страховую, их экспертиза выявила «нарушения в оказании медпомощи» и указала на «значение аминокислотной смеси как безопасного источника белка и нутритивной поддержки», — рассказала мать девочки.

Семья подала иск в суд, чтобы оспорить отказ в назначении специальных смесей. Отмечается, что на питание ребенка сейчас уходит большая часть семейного бюджета.

Ранее сообщалось, что молодая семья из Владимира потеряла двойню в местной больнице. Родители уверены, что трагедии можно было избежать, и добиваются наказания виновных.

