Во Владимире родители обвинили больницу в гибели двойни

Молодая семья из Владимира потеряла двойню в местной больнице, сообщил Telegram-канал Baza. Родители уверены, что трагедии можно было избежать, и добиваются наказания виновных.

Супруги Кристина и Виктор мечтали о большой семье. После первых родов Кристина снова забеременела двойней, но на шестом месяце ее положили в больницу во Владимире. Ночью она проснулась в луже крови, а на следующий день начались схватки — сердца детей еще бились. Роды произошли на 21-й неделе, до 22-й не хватило трех дней, поэтому случившееся оформили как «поздний выкидыш». Кристина утверждает, что послеродовые процедуры ей не сделали, и спустя неделю потребовалась повторная госпитализация. После этого Виктор обратился к следователям.

Муж Кристины считает, что в больнице намеренно неправильно хранили биоматериалы, чтобы замести следы, и теперь полноценную гистологию провести не удастся. По его словам, следователь СК Октябрьского района не принимает доводы семьи. Тем не менее уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили, расследование ведется.

Родители пытаются через надзорные органы привлечь внимание к трагедии, чтобы сохранить улики и добиться ответа о случившемся. В СК по Владимирской области заявили Baza, что необходимые следственные действия начали незамедлительно, биоматериалы хранятся в надлежащих условиях, а экспертизы качества медпомощи уже назначены.

Ранее в Чите младенец умер в роддоме на следующий день после рождения. Старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

