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04 июня 2026 в 04:42

Россиянам рассказали, как вернуть невозвратный билет

Юрист Портнова: невозвратные билеты можно вернуть при задержке рейса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Пассажиры могут вернуть полную стоимость невозвратного авиабилета в случае задержки или отмены рейса, рассказала РИА Новости юрист Марианна Портнова. Она также перечислила и другие случаи, когда деньги за такие билеты можно вернуть.

В ситуации, когда рейс задерживают или отменяют, авиакомпания должна сделать соответствующую отметку в посадочном талоне. После этого пассажир получает право обратиться за возвратом денег даже за билет, который изначально считался невозвратным.

Еще одним основанием является болезнь самого пассажира. Аналогичное правило действует, если заболел член семьи или близкий родственник. К этой категории относятся супруги, дети и родители. Однако необходимо документальное подтверждение.

Полный возврат стоимости билета предусмотрен в случае смерти близкого родственника. Для этого до вылета необходимо передать авиакомпании свидетельство о смерти.

Ранее глава входящей в Ростех Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха рассказал, что в новых российских авиалайнерах появится функция доступа в интернет, основанная на использовании отечественных технологий. Также, по его словам, самолеты будут оснащены системами развлечений для пассажиров.

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