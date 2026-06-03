Раскрыто, какие сюрпризы готовят пассажирам новые российские самолеты ОАК: в новых российских самолетах появится доступ к Wi-Fi

В новых российских авиалайнерах появится функция доступа в интернет, основанная на использовании отечественных технологий, сообщил в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ-2026 глава входящей в Ростех Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха. Также, по его словам, самолеты будут оснащены системами развлечений для пассажиров.

Наши самолеты должны обладать самыми современными возможностями. Возможность доступа к интернету предусмотрена и реализуется на отечественном оборудовании, — отметил Бадеха.

Также глава ОАК добавил, что в самолетах появятся экраны и другие элементы комфорта. Окончательное решение о комплектации салона, включая размер кресел и наличие Wi-Fi, будет принимать каждая авиакомпания отдельно.

Ранее региональный самолет Ил-114-300 прибыл в Санкт-Петербург в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Судно станет одним из экспонатов форума.

Кроме того, индийские авиакомпании проявили интерес к российским самолетам SJ 100 и Ил-114-300. По словам Бадехи, Индии необходимы самолеты такого класса.