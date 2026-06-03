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03 июня 2026 в 02:31

Стало известно, какая страна может купить сотни новых российских самолетов

Бадеха: индийские авиакомпании запросили до 200 самолетов SJ 100 и Ил-114-300

Импортозамещенный SJ 100 Импортозамещенный SJ 100 Фото: Минпромторг
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Индийские авиакомпании проявили интерес к российским самолетам SJ 100 и Ил-114-300, сообщил ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха перед ПМЭФ-2026. По словам Бадехи, Индии необходимы самолеты такого класса.

Первой проявила серьезный интерес к нашей авиатехнике Индия. Мы участвовали в Wings India, где показали SJ 100 и Ил-114-300. Индийские авиакомпании заявили спрос на Ил-114-300 и SJ 100, речь идет о 100–200 самолетах, — заявил Бадеха.

Ранее глава ОАК заявил: сертификационные испытания импортозамещенного самолета SJ 100 находятся на завершающем этапе. В Объединенной авиастроительной корпорации рассчитывают завершить оставшиеся полеты к концу лета.

До этого двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета SJ 100 прошел полный комплекс сертифицированных испытаний. Там уточнили, что двигатель протестировали в условиях обледенения на стенде и в рамках полетов «Суперджета» в Архангельской области.

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