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06 августа 2026 в 09:49

Здоровые бойцы ВСУ заразились ВИЧ после эксперимента с вакциной из США

РИА Новости: американские препараты против ВИЧ проверяли на украинских военных

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На военнослужащих ВСУ проводили испытания экспериментальной американской вакцины против ВИЧ и СПИДа, сообщила представитель российских силовых структур РИА Новости. По ее словам, в исследованиях участвовали как инфицированные, так и здоровые бойцы.

Разработки лекарств против СПИДа, против ВИЧ тестировались именно на новобранцах подразделений Украины. <...> Это был эксперимент по применению вакцины, потому что прослеживаются четко выстроенные группы людей, которых отбирали, — это были как люди, зараженные в определенной стадии СПИДа, так и здоровые люди, — сказала она.

Собеседница агентства отметила, что при повторном исследовании спустя определенный срок у военнослужащих, которые ранее считались здоровыми, также выявили заражение ВИЧ и СПИДом. Однако пока не установлено, было ли это связано с применением разработанных в США препаратов или произошло по другим причинам.

До этого стало известно, что в подразделениях Вооруженных сил Украины на Харьковском и Купянском направлениях зафиксированы случаи заражения военнослужащих ВИЧ. Инфицированные выявлены в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого, а также в 115-й и 116-й отдельных механизированных бригадах ВСУ.

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