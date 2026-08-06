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06 августа 2026 в 11:02

В Паттайе простились с убитыми россиянами

В Таиланде провели буддийский обряд прощания с Назимовыми

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Буддийский ритуал прощания с убитыми в Паттайе россиянами Дианой и Романом Назимовыми прошел на месте обнаружения их тел, сообщает корреспондент РИА Новости. Обряд поминовения провели буддийские монахи. В церемонии приняли участие мать и родственники погибших, губернатор провинции Чонбури и представители руководства местной полиции. На прощание могли прийти все желающие, многие принесли белые лилии — любимые цветы погибших.

Брат и сестра Назимовы пропали в Паттайе 26 июля. Позже подозреваемые в их убийстве были задержаны, признались в содеянном и указали полиции место захоронения тел. Там же обнаружили второе захоронение с тремя телами — предварительно, это члены тайской семьи, которые могли стать жертвами тех же преступников.

Ранее МИД Таиланда передал главе МИД России Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями в связи с убийством двух российских граждан в Паттайе. Генеральный директор Европейского департамента Сомруди Пупхронэк встретилась с послом России в Таиланде Евгением Томихиным и заверила, что власти страны полностью сотрудничают с российскими коллегами в расследовании произошедшего.

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