Владельцев iPhone предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram Хакеры распространяют зараженные приложения для iPhone через Telegram

Злоумышленники распространяют зараженные приложения для смартфонов Apple через русскоязычный Telegram, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов «Лаборатории Касперского». Отмечается, что вирусные программы могут собирать информацию о владельце телефона и делать скрытые снимки экрана.

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили зараженные версии популярных iOS-приложений, распространяемые через русскоязычный Telegram-канал. Злоумышленники встроили в модифицированные версии настоящих программ вредоносный модуль, который способен собирать информацию об устройстве, геолокацию и делать снимки экрана, — сказано в заявлении.

Специалисты добавили, что среди таких подозрительных приложений могут быть онлайн-площадки для продажи товаров, а также различные фоторедакторы и сервисы для просмотра видео. При этом отдельные приложения не содержат вирусный код, однако в них есть ссылка на Telegram-канал, через который распространяются программы мошенников.

Ранее руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель заявил, что мошенники активно используют схему с горящими турами по «сказочной» цене для хищения денег у граждан. Он отметил, что такой способ остается одним из самых распространенных среди злоумышленников.