Владельцев iPhone предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Злоумышленники распространяют зараженные приложения для смартфонов Apple через русскоязычный Telegram, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов «Лаборатории Касперского». Отмечается, что вирусные программы могут собирать информацию о владельце телефона и делать скрытые снимки экрана.
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили зараженные версии популярных iOS-приложений, распространяемые через русскоязычный Telegram-канал. Злоумышленники встроили в модифицированные версии настоящих программ вредоносный модуль, который способен собирать информацию об устройстве, геолокацию и делать снимки экрана, — сказано в заявлении.
Специалисты добавили, что среди таких подозрительных приложений могут быть онлайн-площадки для продажи товаров, а также различные фоторедакторы и сервисы для просмотра видео. При этом отдельные приложения не содержат вирусный код, однако в них есть ссылка на Telegram-канал, через который распространяются программы мошенников.
Ранее руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель заявил, что мошенники активно используют схему с горящими турами по «сказочной» цене для хищения денег у граждан. Он отметил, что такой способ остается одним из самых распространенных среди злоумышленников.