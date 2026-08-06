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06 августа 2026 в 11:20

Аналитики назвали российские компании, которые хакеры атакуют через почту

Промышленность и ритейл стали главными целями фишинговых атак в 2026 году в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Чаще всего от фишинговых атак на корпоративную почту страдают российские промышленные предприятия, ритейлеры и фармацевтические компании, сообщили РИА Новости в компании по кибербезопасности F6. Аналитики пришли к таким выводам, изучив 1,5 млрд корпоративных писем.

На долю промышленности в 2026 году пришлась пятая часть всех атак (21%). Чуть уступает электронная коммерция и розничная торговля с показателем около 15%. Фармацевтика и пищевая промышленность пострадали примерно в 6% случаев каждая, а на финансовый сектор пришлось 5,6%.

Злоумышленники маскируют угрозы под счета, коммерческие предложения и запросы по закупкам — такие темы вызывают меньше подозрений у сотрудников. Почти 70% фишинговых писем были именно такими.

Серверы для атак чаще всего находятся в США, Нидерландах и на Украине, но это не значит, что хакеры действуют именно из этих стран. Пик рассылок пришелся на апрель, а летом активность вновь начала расти. Большинство атак фиксируется в рабочие дни и часы.

Среди вредоносных программ, по данным аналитиков, лидируют похитители данных и программы для удаленного доступа. Эксперты предупреждают: ссылки в письмах могут вести на безвредные страницы, а опасный контент появляется позже — после проверки.

Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров рассказал, что в преддверии 1 сентября мошенники начали обманывать россиян, предлагая им фальшивую или подержанную технику к школе. По его словам, аферисты также заманивают жертв, заставляя пройти по фишинговым ссылкам и обещая им низкие цены на товары для учебы.

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