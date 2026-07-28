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28 июля 2026 в 11:58

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в преддверии 1 сентября

Депутат Ветров: аферисты обманывают россиян, предлагая фальшивую технику к школе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В преддверии начала учебного года мошенники начали обманывать россиян, предлагая им фальшивую или подержанную технику к школе, предупредил в беседе с RT депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров. По его словам, аферисты также заманивают жертв, заставляя пройти по фишинговым ссылкам и обещая им низкие цены на товары для учебы.

Не стоит чрезмерно доверять всевозможным распродажам «последнего дня» в интернете: там могут скрываться скамеры и всевозможные фишинговые ссылки — можно как минимум потерять все свои персональные данные и как максимум остаться без денег на картах, — отметил Ветров.

Он призвал не вестись на низкие цены, особенно на гаджеты. Помимо этого, парламентарий также порекомендовал не вступать в диалог с якобы представителями школы или Министерства образования, которые могут позвонить с целью «уточнить финансовые вопросы» касаемо обучения. На самом деле настоящие сотрудники никогда не затрагивают подобные темы по телефону, предупредил депутат.

Ранее IT-эксперт Валентина Шилина заявила, что мошенники начали выдавать себя за работодателей. Она подчеркнула, что одной из наиболее распространенных схем стало задание по выкупу вещей с маркетплейсов.

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