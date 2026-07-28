Суд в Москве взыскал $194,2 млн с Euroclear Bank

Суд в Москве взыскал $194,2 млн с Euroclear Bank Суд взыскал с Euroclear Bank $194,2 млн в пользу инвесткомпании «Силициум-2»

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ООО «Специализированное финансовое общество „Силициум-2“» в адрес бельгийского Euroclear Bank и взыскал в пользу истца более $194,2 млн (15,2 млрд рублей), передает РИА Новости. Причиной судебных разбирательств стала блокировка ответчиком ценных бумаг, принадлежащих инвесткомпании.

Отмечается, что «Силициум-2» просил взыскать с бельгийского банка более $2,2 млрд (172 трлн рублей) номинальной стоимости бумаг. Также истец требовал обратить в его пользу $4,5 млн (312 млн рублей) начисленного купонного дохода.

Ранее Нижегородский арбитражный суд вынес решение в пользу АО «Окская судоверфь» по иску к немецкой компании Schottel GmbH. Согласно решению, с немецкого контрагента будет взыскано €2,9 млн (257 млн рублей) долга, а также более 1,8 млн рублей в качестве компенсации государственной пошлины.

До этого Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Euroclear на взыскание 18,2 трлн рублей по иску Банка России. Решение нижестоящей инстанции оставлено в силе.