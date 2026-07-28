Картельный сговор АЗС? ФАС нашла причину роста цен на топливо в России

ФАС в четырех регионах России возбудила дела из-за ситуации на АЗС. Что говорят в антимонопольной службе, какие известны подробности, сколько сейчас стоят бензин и дизель?

Кого собирается наказать ФАС в Нижнем Новгороде

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против компаний, управляющих АЗС, в четырех регионах России по статье «О защите конкуренции». Причинами стали картельные сговоры, необоснованное повышение цен на топливо, а также несправедливые преференции для покупателей.

В Нижнем Новгороде под прицел попала компания АЗС ESCO. На этих заправках за короткий период изменились цены на бензин АИ-92 и АИ-95. 14 июля местные СМИ публиковали фото с ценами на ESCO: АЗС предлагали платить за дизтопливо 149 рублей за литр, бензин АИ-92 там стоил 139 рублей, а цена на АИ-95 доходила до 199 рублей за литр.

По данным Росстата на 20 июля, средние цены в Нижегородской области за литр дизтоплива — 81,98 рубля, АИ-92 — 71,37 рубля, АИ-95 — 77,84 рубля.

ФАС отреагировала предупреждением, однако владелец сети АЗС не отреагировал. Теперь ему грозит штраф из-за нарушения антимонопольного законодательства.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что произошло в Пермском крае, почему вмешалось УФАС

В Пермском крае внимание ФАС привлекла сеть АЗС «Ликом», которая занимает доминирующее положение на рынке горючего.

Еще месяц назад местные СМИ обратили внимание на резкий рост цен у сетей «Ликом» и «Нефтехимпром». С 22 по 26 июня розничные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на заправках сети выросли в среднем на 20 рублей за литр. Предписание, вынесенное ФАС, исполнено не было, и теперь заправщикам грозит штраф.

«Резкое, шоковое повышение цен на социально значимый и востребованный товар в период, когда другие участники рынка вынужденно вводят локальные лимиты на его розничную продажу, является экономически абсолютно необоснованным. Подобные спекулятивные шаги грубо ущемляют законные интересы потребителей, навязывая им невыгодные, кабальные условия приобретения топлива», — подчеркнули в УФАС.

По данным Росстата на 20 июля, средняя цена горючего в Пермском крае составляет: ДТ — 90,25 рубля за литр, АИ-92 — 77,47 рубля за литр, АИ-95 — 85,17 рубля за литр.

Почему УФАС возбудило дело против торговцев топливом в Коми

В Республике Коми внимание ФАС привлекли компании «Движение-Коми» и «Компания 2000». По версии ФАС, компании установили монопольно высокие цены на бензин и не обосновали их рост надлежащим образом.

«Утро 7 июля для автомобилистов Сыктывкара началось не с кофе, а с неприятности. Ценники на заправках сети „Движение“ за ночь окрасились в неожиданные цифры: литр АИ-92 подскочил до 89,9 рубля (плюс 27 рублей), АИ-95 — до 99,9 рубля (плюс 33 рубля), а дизельное топливо и вовсе улетело к отметке 130 рублей (плюс 40 рублей). Рост почти на треть за одну ночь — такого в Коми еще не видели», — писали местные СМИ.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Местное УФАС запустило проверку, по итогам которой спекулянтам грозит «антимонопольный» штраф. По данным Росстата на 20 июля, средняя цена топлива в Коми составляет: ДТ — 93,72 рубля за литр, АИ-92 — 70,71 рубля за литр, АИ-95 — 76,47 рубля за литр.

Что известно о «бензиновом картеле» в Новосибирске

Новосибирское УФАС выявило признаки картеля на оптовом рынке топлива: местные компании «ГК Альянс» и «Стрежтранссервис» отпускали бензин по различным ценам для разных покупателей.

«Цена продажи бензина лицам, которые не вступили в сговор, была выше, что в конечном итоге могло отразиться на розничной цене топлива», — указывает ФАС.

По данным Росстата, цены на топливо в Новосибирской области на 20 июля составляли: ДТ — 93,52 рубля за литр, бензин АИ-92 — 79,65 рубля за литр, бензин АИ-95 — 84,64 рубля за литр.

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