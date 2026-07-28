Обстановка в Крыму 28 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание

Обстановка в Крыму 28 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание

В Крыму действует новая схема движения на железной дороге. Какова обстановка на полуострове 28 июля 2026 года, что с поездами, как доехать, какое расписание сегодня?

Обстановка в Крыму 28 июля: что с поездами, как доехать, расписание

Сегодня, 28 июля, все поезда «Таврия» Крымского направления продолжают курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый Парк. Перевозка между ней и станциями в Крыму осуществляется автобусами, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».

Такой порядок движения на железной дороге актуален до 3 августа включительно. О дальнейших изменениях перевозчик объявит позже. Актуальное расписание и информация об оплате талонов на автобус представлены на сайте перевозчика.

Ранее, 24 июля, стало известно об изменениях в расписании: автобус к поезду № 27/28 теперь отправляется из Симферополя в 17:30 вместо 17:20. Также изменилось время прохождения промежуточных остановок (Владиславовка и Семь Колодезей) у других автобусов, следующих в Керчь.

Изменения на железной дороге в Крыму начались 10 июня. Сначала укоротили маршруты некоторых поездов от/до Керчи — в схему включили автобусы, чтобы доехать от/до станции. С 20 июня нововведения распространили на все поезда. Затем число действующих маршрутов сократили.

Как проходит посадка в автобус

Автобусы отправляются с привокзальных площадей рядом с железнодорожными станциями. Посадка на начальных пунктах начинается за час до времени отправления, поэтому пассажирам рекомендуется приходить заранее. Число автобусов формируется с учетом количества человек.

Перевозчик уточнил правила провоза животных: небольших питомцев и птиц можно брать в салон, если они находятся в переносках. Крупных собак разрешается перевозить только в намордниках и на поводках, размещая их в задней части салона.

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. По состоянию на 11:50 мск 28 июля движение по мосту возобновлено. Около 10:30 мск переправу временно закрывали для проезда.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, проходящим по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область.

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