Почему не работает Telegram сегодня, 28 июля: замедление, когда заблокируют

Почему не работает Telegram сегодня, 28 июля: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 28 июля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 28 июля

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» появились новые жалобы на Telegram от россиян. По словам пользователей, через мессенджер не отправляются сообщения (текстовые, голосовые и кружки), не загружаются медиа (фото и видео), не отображается список чатов и каналов, не работают звонки. Приложение не может подключиться к Сети.

На момент публикации насчитывается несколько десятков жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения о проблемах с Telegram поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему не работает Telegram сегодня, 28 июля, замедление

Роскомнадзор частично ограничивает работу Telegram с начала февраля. Регулятор пояснил, что мессенджер игнорирует закон. РКН продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан, добавили там.

По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, мессенджер проигнорировал более 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации. Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский считает, что Telegram намеренно не следует российским законам, администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных.

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Несмотря на продолжающиеся контакты российских властей с руководством Telegram, существенного прогресса в переговорах о восстановлении доступа к мессенджеру пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они (контакты с Telegram. — NEWS.ru) и есть, но пока большой активности нет», — сказал Песков.

В феврале директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что российские власти раньше разговаривали с основателем мессенджера Павлом Дуровым и «ни к чему хорошему это не привело», сейчас никаких контактов с ним нет.

«Он преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений — детской преступности, о которой мы постоянно говорим, террористических актов, диверсий», — сказал тогда Бортников.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов выразил мнение, что Telegram осведомлен, как снять с себя ограничения в России: если компания уже обеспечила регистрацию юрлица, настроила хранение и обработку данных внутри страны, то оставшиеся требования — лишь технические детали. Он предположил, что выполнить все запросы Роскомнадзора можно за 20–40 дней.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев допустил, что беспрепятственная работа Telegram в РФ возможна при условии переноса серверов на территорию страны, в противном случае мессенджер может быть заблокирован окончательно.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что полная блокировка сервиса может состояться к парламентским выборам в сентябре 2026 года, допустив, что это может быть реализовано «по системе YouTube».

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