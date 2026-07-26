Почему не работает Telegram сегодня, 26 июля: замедление, когда заблокируют

Почему не работает Telegram сегодня, 26 июля: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 26 июля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 26 июля

Россияне оставляют новые жалобы на Telegram на мониторинговом сайте «Сбой.рф» в воскресенье, 26 июля. Через мессенджер не отправляются сообщения (текстовые, голосовые и кружки), не загружается медиа (фото и видео), не отображается список чатов и каналов, не работают звонки. Приложение не может подключиться к Сети.

На момент публикации насчитывается несколько десятков жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения о проблемах с Telegram поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

Почему не работает Telegram сегодня, 26 июля, замедление

Роскомнадзор применяет меры против Telegram с начала февраля, так как сервис игнорирует закон.

«Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — сказали в ведомстве.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева ранее пояснил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский считает, что Telegram намеренно не следует российским законам, администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Telegram знает, какие условия должен выполнить для полной разблокировки приложения в России, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Разблокировка Telegram в РФ — это абсолютно реальный сценарий. <...> Ничего сложного нет. Если компания уже открыла юрлицо и сделала маршрутизацию, обработку и хранение трафика и персональных данных на территории РФ, то все остальные нюансы — вопрос технического взаимодействия. Глобально там два вопроса, которые до выборов [в Госдуму 2026 года] реально юридически легализовать. Я проблем не вижу за 20–40 дней выполнить все требования Роскомнадзора. Произойдет это или нет — вопрос второй. Но это действительно возможно», — сказал Свинцов.

Telegram сможет беспрепятственно работать в России, если перенесет серверы на территорию страны, предположил лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме депутат Алексей Нечаев. В противном случае доступ к мессенджеру будет окончательно закрыт, допустил парламентарий.

Вероятный срок полной блокировки Telegram в России — к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут парламентские выборы, предположил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он отметил, что это может произойти «по системе YouTube».

Telegram «фактически не работает» с домашних провайдеров при подключении с российских IP-адресов, ранее заявил эксперт Владислав Войтенко. О работе мессенджера через мобильный интернет «можно забыть», подчеркнул он.

«Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram. Все это происходит на фоне того, что официально мессенджер пока не заблокирован. <…> Вероятно, дело идет к полной блокировке», — подытожил Войтенко.

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