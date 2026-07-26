Адский зной в Москве, ливни в Петербурге: погода с 27 июля по 2 августа

Адский зной в Москве, ливни в Петербурге: погода с 27 июля по 2 августа

В Подмосковье ожидаются небольшие всплески жары, которые будут сменяться дождями. На северо-западе европейской части РФ неделя начнется с ливней и теплых дней, но к воскресенью возможно похолодание. О погоде с 27 июля по 2 августа в Москве и Петербурге NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Какая погода прогнозируется в Москве с 27 июля по 2 августа

В столице России с понедельника по среду ожидается неустойчивая погода с дождями. Днем 27 июля максимальная температура составит 22–24 градуса, в ночные часы — от +15 до +17. Во вторник ночью будет 13–15 градусов, днем потеплеет до 24–29. В среду и четверг похолодает до 19–24 градусов в дневные часы, по ночам столбики термометра будут находиться в диапазоне от +12 до +17.

В пятницу днем прогнозируется температура около +24 градусов, ночью — плюс 15. Местами пройдет кратковременный дождь.

В субботу ночью ожидается температура воздуха 15–17 градусов выше нуля, днем — 20–22, а в воскресенье соответственно — от +14 до +16 и от +21 до +23 градусов. Дождь местами возможен 2 августа на юго-востоке Подмосковья.

27 и 28 июля атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. К пятнице оно вырастет примерно на пять-шесть пунктов.

В понедельник ожидается северный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, во вторник и в пятницу — западный и юго-западный, 4–9 метров в секунду. В среду и четверг его направление вновь будет преимущественно северным, а скорость составит 3–8 метров в секунду.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 27 июля по 2 августа

В понедельник в Северной столице местами пройдут кратковременные ливневые дожди. Днем температура составит 25–27 градусов, в ночное время — около +17.

Во вторник будет облачно и пройдут дожди. Днем похолодает до 20–22 градусов. В среду осадки не ожидаются, температура в дневные часы составит около +21 градуса. В четверг в дневное время потеплеет до 22–24, местами пройдет кратковременный дождь. В пятницу будет солнечно и без осадков, воздух прогреется до 24–26 градусов. В период с 28 по 31 июля ночная температура ожидается в диапазоне от +12 до +17.

В субботу будет ясно, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +9 до +12 градусов, днем — 19–21. В воскресенье местами возможен небольшой дождь, в ночные часы столбики термометра покажут 12–14 градусов. Днем будет прохладно — от +16 до +18.

27 и 28 июля атмосферное давление ожидается на уровне 755 миллиметров ртутного столба. Со среды по пятницу оно составит 760–762 миллиметра.

В понедельник прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 3–6 метров в секунду. Со вторника по пятницу он будет преимущественно западным, со скоростью 4–10 метров в секунду.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Какая погода прогнозируется в Москве и Петербурге в августе

По оценкам Гидрометцентра Москвы, август в столице и на всей европейской территории России ожидается значительно теплее нормы. Полоса аномально жаркой погоды охватит территорию почти до Урала.

Согласно долговременному прогнозу ИА «Метеоновости», август начнется с жаркой погоды. Местами воздух прогреется +29 градусов. Ближе к сентябрю температура будет снижаться.

Погода в Москве в первой половине августа будет преимущественно солнечной и сухой. Во второй половине месяца синоптики прогнозируют резкое и заметное похолодание. Дневные температуры могут опуститься до +16 градусов, ночные — до плюс 10, будет облачно.

По другим данным метеосервисов, с 20 по 25 августа температура днем в столице будет находиться в диапазоне от +18 до +22 градусов, по ночам — от +10 до +13. В этот период времени увеличится облачность. Регион накроет серия дождей, которые будут носить кратковременный ливневый и затяжной характер. Влажность воздуха повысится до 75–80%.

Согласно прогнозу Foreca, в Санкт-Петербурге погода в августе прогнозируется существенно теплее нормы. Начало месяца не принесет жары: в первые выходные воздух прогреется до +23 градусов, а ночи будут прохладными, не теплее 12–13.

По прогнозам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в начале августа ожидается «провал» температуры. Днем 2-го числа может похолодать до +16 градусов, вероятны ливни и холодные ночи.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая среднемесячная температура ожидается в Москве и Петербурге в августе

Согласно многолетним наблюдениям Гидрометцентра, в Москве в августе среднемесячная температура воздуха составляет +17,6 градуса. Норма осадков — 78 миллиметров. В среднем в столице на последний месяц лета приходится девять дней с дождями.

В Санкт-Петербурге среднемесячная норма температуры воздуха в августе составляет +17,4 градуса. В Северной столице выпадает в среднем 86 миллиметров осадков. Согласно многолетним наблюдениям, в последнем летнем месяце дожди идут около 11 дней.

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