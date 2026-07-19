Кратковременные дожди, грозы и тепло до +25: погода в Москве в конце июля

Кратковременные дожди, грозы и тепло до +25: погода в Москве в конце июля

В Москве в конце июля возможны кратковременные дожди и грозы. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице в последние дни второго летнего месяца?

Какая погода будет в Москве в конце июля

По прогнозам синоптиков, в последнюю декаду июля в Москве резких скачков температуры не ожидается, а дневные показатели составят около +25 градусов. В ночные часы будет +13–16 градусов.

В период с 20 по 25 июля дневная температура составит от +23 до +25 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до +14–16 градусов. Ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер сохранится слабым, южных направлений, 3–4 м/с.

C 26 по 31 июля днем воздух будет прогреваться до +21–23 градусов. Ночные температуры опустятся до +13–15 градусов. Также каждый день прогнозируются грозовые ливни.

На протяжении всей декады атмосферное давление в российской столице продержится в пределах нормы — около 742–744 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха повысится до 75–80% из-за обилия осадков, что характерно для второй половины июля в столице. Скорость ветра не превысит 4–5 м/с, но при грозах возможны кратковременные порывы до 12–15 м/с.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в августе

По прогнозам метеосервисов, первые две недели августа в Москве будут теплыми: дневные температуры будут колебаться в районе +22–25 градусов. В отдельные периоды возможны и жаркие дни, когда воздух может прогреваться до +27 градусов. Погода в это время будет преимущественно солнечной и сухой.

Во второй половине месяца синоптики прогнозируют резкое и заметное похолодание. Дневные температуры могут снизиться до +16 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до +10 градусов. Погода станет более облачной и прохладной.

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