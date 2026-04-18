Проливные дожди и жара до +36? Погода в Москве в конце июля: чего ждать

Согласно предварительно прогнозу, основанному на многолетних наблюдениях, в третьей декаде июля прогнозируется температура воздуха близкая к климатической норме. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 31 июля, ждать ли проливных дождей и жары до +36 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце июля

По предварительным расчетам метеоцентров, в последнюю декаду июля в Москве резких скачков температуры не ожидается, а дневные показатели составят около +25 градусов. В ночные часы воздух будет остывать до +13–16 градусов.

В период с 20 по 25 июля дневная температура составит от +23 до +25 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до +14–16 градусов. Ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер сохранится слабым, южных направлений, 3–4 м/с.

C 26 по 31 июля днем воздух будет прогреваться до +21–23 градусов, а в отдельные дни — до +20 градусов. Ночные температуры опустятся до +13–15 градусов. Количество осадков достигнет пика. Мощные грозовые ливни ожидаются почти каждый день.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На протяжении всей декады атмосферное давление в российской столице будет держаться в пределах нормы — около 742–744 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха повысится до 75–80% из-за обилия осадков, что характерно для второй половины июля в столице. Скорость ветра не превысит 4–5 м/с, однако при грозах возможны кратковременные порывы до 12–15 м/с.

Таким образом, в Москве в конце июля ожидаются проливные дожди, но жары до +36 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце июля

Согласно предварительным расчетам метеосервисов, конец июля в Санкт-Петербурге будет теплым, но дождливым.

В период с 20 по 25 июля дневная температура составит около +22–24 градусов. Ночью воздух будет остывать до +15–16 градусов. Ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер сохранится слабым, южных и юго-западных направлений, 3–4 м/с.

С 26 по 31 июля днем воздух будет прогреваться до +25 градусов, а в отдельные дни — до +27 градусов. Ночные температуры поднимутся до +16–17 градусов. Количество осадков возрастет. Дожди разной интенсивности ожидаются практически каждый день, но они будут преимущественно кратковременными. Влажность воздуха повысится до 75–80%.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На протяжении всей декады атмосферное давление в Северной столице будет держаться в пределах климатической нормы — около 758–760 миллиметров ртутного столба. Скорость ветра не превысит 4–5 м/с, однако при грозах возможны кратковременные порывы до 10–12 м/с.

