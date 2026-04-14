14 апреля 2026 в 16:33

Палящая жара и тепло до +36? Погода в Москве в середине июля: чего ждать

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
В середине июля в Москве прогнозируются дожди. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 10 по 20 июля, ждать ли палящей жары и тепла до +36 градусов?

Какая погода будет в Москве в середине июля

По прогнозам метеоцентров, в середине июля в Москве температура воздуха будет чуть выше климатической нормы.

С 10 по 15 июля дневные температуры в российской столице составят от +25 до +27 градусов, что на 2–3 градуса выше обычных значений. Ночные показатели температуры опустятся до более комфортных +15–17 градусов. Ветер останется слабым, юго-западного направления. Существенно увеличится количество осадков. Прогнозируются дожди разной интенсивности, которые могут идти практически ежедневно.

В период с 16 по 20 июля характер погоды практически не изменится. Дневная температура составит +21–25 градусов, ночные показатели опустятся до +13–16 градусов. Осадки сохранятся, но их интенсивность может немного снизиться. Атмосферное давление стабилизируется в пределах нормы.

Специалисты отмечают, что предстоящее лето в целом будет жарче прошлого года на большей части территории России, включая Центральный федеральный округ. Однако пик жары ожидается в начале июля, тогда как вторая декада будет более комфортной.

Таким образом, в Москве в середине июля резкого ветра и холода до +10 градусов не прогнозируется.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине июля

По предварительным расчетам метеосервисов, во второй декаде июля в Санкт-Петербурге установится летняя погода. Воздух будет прогреваться до +25 градусов, однако почти каждый день будут идти дожди разной интенсивности.

В период с 10 по 15 июля дневная температура составит около +22–24 градуса. Ночью воздух будет остывать до +14–16 градусов. Ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер останется слабым, южного и юго-западного направлений, 3–4 метра в секунду.

С 16 по 20 июля днем воздух столбики термометров будут подниматься в Северной столице до 25 градусов, а в отдельные дни — до +27 градусов. Ночные температуры поднимутся до +16–17 градусов. Количество осадков увеличится. Дожди разной интенсивности ожидаются почти каждый день, но они будут преимущественно кратковременными.

Иван Смирнов
И. Смирнов
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

