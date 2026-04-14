Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 апреля: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 апреля: где сбои в России

Сегодня, 14 апреля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Забайкальском крае и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 14 апреля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 14 апреля, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, «МегаФона», «Билайна», T2, Yota и других операторов сообщают, что по причине падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, каршерингом, поисковыми системами, а также мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 14 апреля поступило от жителей Москвы. Также жалобы зафиксированы из Забайкальского, Краснодарского, Алтайского, Приморского и Хабаровского краев, Санкт-Петербурга, Бурятии, Новосибирской, Свердловской, Воронежской, Саратовской, Тамбовской, Смоленской, Московской, Мурманской, Астраханской, Нижегородской, Белгородской и Ярославской областей.

Почему не работает мобильный интернет 14 апреля

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Отключение мобильного интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вводимые меры необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объяснил, что ограничения на работу интернета вводят специально обученные силовые структуры и по сигналам безопасности. По его словам, меры принимаются не только в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов, но и другими угрозами безопасности, которые могут поступать спецслужбам по специальным каналам.

«При всем уважении, я сам активный пользователь интернета. Я на уровне губернатора Ленинградской области и даже руководителя оперативного штаба по указу президента регулировать интернет не могу. И кнопки, рычага, штурвала — открутить, больше дать интернета, меньше — у меня нет. Будем стараться работать в этих условиях», — заявил он.

Наблюдаемые в последние сутки сбои в работе мобильного интернета в Карелии в Минтрансе региона объяснили необходимой мерой для обеспечения безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 14 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников над российскими регионами.

Когда заработает мобильный интернет

По словам Пескова, ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

В интересах безопасности заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — уточнили в ведомстве.

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев в полном доступе остаются сайты из белого списка.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и другие.

Также остаются доступными звонки, СМС-сообщения и вызовы экстренных служб.

