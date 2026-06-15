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15 июня 2026 в 15:24

Эстонские власти испугались электронных писем из рунета

Письма из рунета будут помещать на карантин в Эстонии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Госорганы Эстонии с 31 августа начнут переводить электронные письма из домена .ru в карантин для дополнительной проверки, сообщает ERR со ссылкой на министра юстиции и цифровых технологий Лиису Пакосту. Причиной стал увеличившийся с 2022 года поток писем с российских серверов, якобы содержащих реальные киберугрозы

Пакоста пояснила, что почтовые адреса с доменом .ru несут повышенный киберриск, так как существует серьезная опасность взлома личных баз данных с их помощью. Кроме того, Департамент государственной информационной системы Эстонии ранее предупредил, что письма, исходящие с российских серверов, якобы часто используются для фишинга и распространения вредоносного программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что в День России у пункта пропуска в Ивангороде Ленинградской области образовалась очередь из желающих попасть в Россию. Толпа образовалась со стороны эстонского города Нарвы.

До этого гражданин Франции попытался пешком пересечь границу с Россией через дамбу Нарвского водохранилища, но был задержан эстонскими пограничниками. Он перелез через ограждение и направился в сторону России, однако был остановлен патрулем.

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