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08 июня 2026 в 17:55

В Эстонии задержали француза, который пешком пытался пересечь границу с РФ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Гражданин Франции попытался пешком пересечь границу с Россией через дамбу Нарвского водохранилища, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Его задержали эстонские пограничники.

По данным канала, 26-летний мужчина 6 июня перелез через ограждение и направился по дамбе в сторону российской границы. Он успел добраться до российской стороны, перебросил вещи через колючую проволоку и собирался сам перелезть, однако в этот момент его остановил эстонский патруль и задержал после требования вернуться. Позднее российские пограничники передали эстонской стороне его вещи.

Ранее пресс-служба Санкт-Петербургской таможни сообщила, что из-за действий властей Эстонии образовались очереди на въезд в Россию. Там отметили, что с российской стороны очередей нет.

До этого стало известно, что латвийская армия начала устанавливать бетонные пирамиды, известные как «зубы дракона», на участках вдоль границы с Российской Федерацией. Известно, что до этого территории были изъяты у владельцев для нужд обороны.

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