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08 июня 2026 в 07:58

Большие очереди на въезд в Россию образовались на КПП «Нарва»

Очереди на въезд в РФ образовались на КПП «Нарва» из-за действий властей Эстонии

Фото: W. Korall/imageBROKER.com/Global Look Press
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Очереди на въезд в РФ образовались на КПП «Нарва» из-за действий властей Эстонии, сообщила ТАСС пресс-служба Санкт-Петербургской таможни. Там отметили, что с российской стороны очередей нет.

Сегодня опять образуются очереди на эстонской стороне. Причины те же, что и в прошлый раз. Связаны с деятельностью эстонских государственных органов, — говорится в сообщении.

С 15 июня Эстония на четыре часа сократит время работы КПП «Нарва». Пропуск людей через него будут осуществлять с 07:00 до 19:00 мск.

Ранее стало известно, что в Нарве набирает обороты торговля местами в очереди на прохождение границы с Россией. По данным журналистов, желающим пересечь границу через местный пограничный пункт нередко приходится проводить в ожидании более половины дня.

До этого министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что ускорить пересечение эстонско-российской границы через пункт пропуска «Нарва-1» сейчас невозможно. По его словам, длинные очереди связаны с усиленными проверками и действующими ограничениями.

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