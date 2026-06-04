В Нарве открыли продажу мест в очереди на границу с Россией

В Нарве открыли продажу мест в очереди на границу с Россией Postimees: в Нарве торгуют местами в очереди на границу с РФ

В эстонской Нарве набирает обороты торговля местами в очереди на прохождение границы с Россией, сообщила газета Postimees. По данным издания, желающим пересечь границу через местный пограничный пункт нередко приходится проводить в ожидании более половины дня.

На фоне длительных очередей появился неофициальный способ ускорить прохождение контроля. Так, некоторые люди занимают очередь заранее, а затем продают свое место другим путешественникам. Стоимость такой услуги может достигать €160.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что ускорить пересечение эстонско-российской границы через пункт пропуска «Нарва-1» сейчас невозможно. По его словам, которые передает ERR, длинные очереди связаны с усиленными проверками и действующими ограничениями. Эстонский МИД рекомендовал воздержаться от поездок в Россию, а сокращение потока людей и товаров позволило бы быстрее проходить границу, добавил Таро. Кроме того, он пояснил, что особенности расположения погранпункта в Нарве не позволяют организовать ожидание внутри здания и обеспечить посетителей местами для сидения.