ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 05:14

В Нарве открыли продажу мест в очереди на границу с Россией

Postimees: в Нарве торгуют местами в очереди на границу с РФ

Эстония Эстония Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В эстонской Нарве набирает обороты торговля местами в очереди на прохождение границы с Россией, сообщила газета Postimees. По данным издания, желающим пересечь границу через местный пограничный пункт нередко приходится проводить в ожидании более половины дня.

На фоне длительных очередей появился неофициальный способ ускорить прохождение контроля. Так, некоторые люди занимают очередь заранее, а затем продают свое место другим путешественникам. Стоимость такой услуги может достигать €160.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что ускорить пересечение эстонско-российской границы через пункт пропуска «Нарва-1» сейчас невозможно. По его словам, которые передает ERR, длинные очереди связаны с усиленными проверками и действующими ограничениями. Эстонский МИД рекомендовал воздержаться от поездок в Россию, а сокращение потока людей и товаров позволило бы быстрее проходить границу, добавил Таро. Кроме того, он пояснил, что особенности расположения погранпункта в Нарве не позволяют организовать ожидание внутри здания и обеспечить посетителей местами для сидения.

Европа
Эстония
Россия
заграница
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девятилетний мальчик оказался в больнице после нападения собаки
Украинский главком признал превосходство России над ВСУ
В МАГАТЭ рассказали о «сильной атаке» на Запорожскую ТЭЦ
Синхронист Мальцев объяснил, почему взял паузу в спортивной карьере
Терапевт предупредила о смертельной опасности злоупотребления водой
Токаев объяснил истоки президентской власти в Казахстане
В России напомнили о важных льготах для детей участников СВО
В МИД России раскрыли, почему Европа не фигурирует в переговорах по Украине
Экс-сенатор США рассказал, как Трамп относится к Путину
Суд признал законным арест скандального адвоката Карабанова
Энергодар погрузился во тьму после ударов ВСУ
Новый российский седан с отделкой из дерева и кожи наппа показали на ПМЭФ
МИД России обвинил Киев в геноциде курян
Почему не работает Telegram сегодня, 4 июня: замедление, когда заблокируют
«Слушать и учиться»: глава делегации США назвал причину поездки на ПМЭФ
Сафонов вошел в десятку самых дорогих вратарей мира
В России придумали, как сократить число нелегальных детских лагерей
МИД России анонсировал зарубежную поездку Лаврова
ВСУ обстреливают город в Запорожской области
Мадьяр признал тотальную зависимость Венгрии от России
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.