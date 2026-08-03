16-летняя теннисистка из РФ Лютова выиграла турнир WTA в США: чем известна

2 августа 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова выиграла первый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мемфисе. Кого обыграла спортсменка на пути к титулу, какие у нее сильные стороны, кто поздравил ее с триумфом — в материале NEWS.ru.

Как теннисистка Лютова выиграла свой первый трофей в США

Свой путь на турнире в США Лютова начала со стадии квалификации. В первом матче на уровне WTA в своей карьере Кристина обыграла 27-летнюю соотечественницу Марию Козыреву — 6:3, 2:6, 7:6. В первом раунде Лютова встретилась с еще одной россиянкой, первой сеяной Екатериной Александровой. При счете 7:6, 4:6, 5:4 в пользу Кристины Александрова отказалась от продолжения борьбы.

Во втором круге Лютова одержала волевую победу над 20-летней Майей Джойнт из Австралии (3:6, 6:3, 6:3). В четвертьфинале и полуфинале она оказалась сильнее американок Кэти Макнэлли (6:3, 6:4) и Эльвины Калиевой (7:5, 6:1). В решающем матче против Дарьи Видмановой из Чехии Лютова разгромно уступила в первой партии, но в конечном итоге смогла довести дело до победы и завоевать титул — 1:6, 6:1, 6:3.

Что известно о теннисистке Лютовой

Лютова родилась в Москве 2 февраля 2010 года. В 2020-м ее семья переехала в США, где Кристина тренируется в академии Виталия Горина. В 1990-х он работал с экс двадцатой ракеткой мира Дмитрием Турсуновым. В России Кристина тренировалась в спортшколе «Олимпиец».

С момента переезда в США Лютова не играла за пределами этой страны. В 2023-м она начала выигрывать юниорские соревнования, а в 2025-м вышла в финал престижного турнира Orange Bowl. Еще до победы над Александровой Лютова обыгрывала бывших теннисисток топ-100 Джулию Риеру, Аранту Рус и Мэдисон Бренгл. В текущем сезоне россиянка одержала победу в 29 матчах из 33. В рейтинге WTA она поднялась с 801-го места на 126-е.

В игре Лютовой выделяют агрессию и крепкий бойцовский характер — было много матчей, в которых она переламывала ход встречи в тяжелых ситуациях. Из слабых сторон — еще с юниорских времен — у нее отмечают подачу.

Кристина Лютова в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что говорят о теннисистке Лютовой в России

У Лютовой прекрасное будущее, заявил NEWS.ru заслуженный тренер России Виктор Янчук. Он назвал приятным тот факт, что параллельно с победительницей «Ролан Гаррос — 2026» Миррой Андреевой в женской части сетки появляются новые имена.

«Я не видел Лютову до этого, но, судя по возрасту и стилю игры, у нее прекрасное будущее. Хорошо, что такие люди, как Кристина, появляются параллельно с Миррой Андреевой, уже признанной звездой мирового тенниса. Там еще и другие россиянки подтягиваются. Будем ожидать дальнейшего роста и побед», — сказал Янчук.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поздравил Лютову с победой.

«Это, конечно, уникально. Дети развиваются по-разному — надо учитывать. В любом случае она молодец, что выиграла. Школа все равно наша», — сказал Тарпищев.

Самое сильное оружие Лютовой — это невозмутимость к собственным ошибкам, заявил Турсунов. Он отметил, что это помогает спортсменке экономить энергию и нервные клетки.

«Она стойко воспринимает любые „откаты“ своих планов с мудростью бывалого игрока, и это позволяет ей экономить драгоценную энергию и нервные клетки на борьбу с соперником, а не с собой и вселенской несправедливостью. У нее отсутствует нездоровый перфекционизм, который так сильно мешает многим игрокам двигаться дальше после собственных ошибок, неизбежно возникающих по ходу матча», — сказал Турсунов.

Лютова играет очень собранно и спокойно для своего 16-летнего возраста, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка Елена Веснина. По ее мнению, у победившей на турнире в Мемфисе спортсменки большое будущее.

«Поздравляю Кристину с этой победой! Она играет очень собранно и спокойно для своего возраста. Она хорошо видит корт и играет по счету — эти качества присущи опытным теннисисткам. У Кристины большой потенциал», — сказала Веснина.

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