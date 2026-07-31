«Легенда мирового баскетбола»: умер автор «золотого паса» Иван Едешко

30 июля в возрасте 81 года ушел из жизни олимпийский чемпион 1972 года по баскетболу Иван Едешко — автор «золотого паса» в финале против США. Причиной смерти стал инфаркт. Как Едешко помог СССР завоевать золотые медали, каким его запомнили друзья и коллеги — в материале NEWS.ru.

Как баскетболист Едешко оказался в ЦСКА

Едешко родился в 1945 году в белорусской деревне Стецки. В школьные годы он увлекся баскетболом и переехал в Минск, где стал выступать за команду Радиотехнического института. В семь лет произошла история, которая едва не перечеркнула всю будущую карьеру игрока. Перелезая через забор, мальчик упал на бетон и раздробил локтевой сустав левой руки. В больнице уже готовили ампутацию. Мама Едешко выступила против. Главный хирург Иван Ничипорук лично провел три сложные операции. Руку сохранили.

В 1970 году Едешко призвали в армию. В те времена это означало переход в ЦСКА. Изначально Едешко не хотел выступать за армейцев, но, по его словам, провел в команде лучшие годы своей жизни — выиграл восемь чемпионатов СССР и Кубок европейских чемпионов.

«После года в армии я получил звание младшего лейтенанта и думал вернуться в Белоруссию, но меня хотели отправить на Дальний Восток, если бы я не остался в ЦСКА. Так я принял решение остаться и хочу отметить, что провел в этом клубе лучшие годы своей жизни», — рассказывал Едешко.

Как баскетболист Едешко выступал за сборную СССР

В 1971 году на Едешко обратил внимание главный тренер сборной СССР Владимир Кондрашин. В составе национальной команды баскетболист поехал на чемпионат Европы, где одержал победу.

«Мы играли за свою страну, ничего важнее не было. Когда я надевал форму сборной СССР, это было что-то невероятное. Ты разъезжаешь по всему миру, представляешь великую свою страну, и в твою честь играет ее гимн. Это непередаваемые эмоции», — рассказывал он.

В 1974-м Едешко выиграл чемпионат мира, в 1976-м — бронзовую медаль ОИ в Монреале, а в 1979-м — еще одно первенство Европы.

Баскетболист команды ЦСКА Иван Едешко (слева), перехват мяча. 1976 год Фото: Игорь Уткин/РИА Новости

Как Едешко отдал «золотой пас» на Олимпиаде-1972

Перед Олимпиадой-1972 сборной СССР была поставлена задача занять второе место. Тогда американцы были сильны и считалось, что их победить невозможно. Однако в финальном матче большую часть времени лидировала сборная СССР. Американцы вырвались вперед в самом конце после фола советских баскетболистов — 50:49.

За три секунды до финальной сирены Кондрашин принял решение заменить Алжана Жармухамедова на Едешко. Он вспомнил о сильном захлестывающем ударе игрока.

«Я, честно, с пасом вначале надеялся на Модю [Модестаса Паулаускаса]. А потом вспомнил: ребята часто в гандбол играли, и у Вани такой захлестывающий удар был. Знал: если пас пройдет и мяч долетит до Сани [Белова], уверен был, что он выиграет. Правда, я думал, что американцы его зарубят, сфолят. В этой ситуации Саня вряд ли бы оба забил, но один-то забил бы точно. Меня, честно, больше волновало, добросит ли мяч Ваня», — рассказывал Кондрахин.

Едешко получил мяч после тайм-аута. Центровой сборной США Том Макмиллен не понял жест судьи, который показывал на лицевую линию, и посчитал, что ему нужно отойти. Едешко пасом через всю площадку ввел мяч на Александра Белова, который избавился от опеки двух игроков и принес победные два очка. После этого прозвучала финальная сирена — 51:50 в пользу сборной СССР.

«Американцев было двое. Десятый номер чуть ближе к центру, чем я, четырнадцатый — между лицевой и мною, ближе ко мне. Я показал обманное движение, потом резко повернулся и рванул к щиту. Пас был великолепный. И оказался под щитом совсем один. Я даже обернулся: никого нет. И я очень аккуратно правой рукой бросил мяч», — вспоминал Белов.

В 2018 году про победу сборной СССР в Мюнхене сняли фильм «Движение вверх». Едешко называл этот фильм памятником команды.

Заслуженный тренер России и СССР, олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Иван Едешко во время баскетбольного матча между выпускниками и студентами Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), 2015 год Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Кто выразил соболезнования в связи со смертью Едешко

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко

— Это легенда, великий и огромной души человек, смешной, классный. Иван Иванович производил впечатление такого дяди. Мне посчастливилось играть под его руководством, дружить с ним, считать его своим наставником и близким, дорогим другом. Иван Иванович оставил о себе колоссальную память и как игрок, и как человек. Момент «золотого паса» — это иконический эпизод в истории баскетбола и спорта. Великий человек, легенда.

Олимпийский чемпион 1988 года, комментатор Сергей Тараканов

— Он легенда отечественного и мирового баскетбола. Едешко выиграл все возможные титулы и очень многое сделал для нашего спорта. Его пас стал одним из ярчайших моментов в мировой истории. Это огромная потеря.

Чемпион мира — 1982, тренер Станислав Еремин

— Это мой друг, партнер, великий спортсмен. Он был оптимистом, заряженным на юмор человеком. Мне очень жаль. Два дня назад с ним разговаривал, он был очень оптимистично настроен, планировал сделать операцию и поехать отдыхать в санаторий с женой. Это был человек с настоящим русским характером. Он был заложником тех самых трех секунд, но и без них был настоящим художником.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин

— Мяч в игру введет Иван Едешко. Три секунды. Передача на Александра Белова — и сборная Советского Союза забивает мяч, победа!» Эти слова, эти эмоции Нины Ереминой помнит каждый из нас. Едешко был настоящим подвижником баскетбола. Он всегда был готов прийти, приехать, прилететь, чтобы рассказать любой аудитории про нашу игру. Никто не сможет посчитать, сколько детей пришло в баскетбол благодаря его наполненным вдохновением рассказам. Для всех нас, его друзей, знакомых, поклонников, настоящих болельщиков, сегодня очень тяжелый день. Искренние соболезнования семье и каждому, кто знал и любил Ивана Ивановича.

Олимпийский комитет России

— Иван Иванович — один из лучших разыгрывающих в истории отечественного баскетбола, при росте 196 см он изменил сам подход к игре на этой позиции. Долгие годы Едешко выступал и за национальную команду. Самым памятным моментом его карьеры стали легендарные «три секунды» из олимпийского финала в Мюнхене — тогда именно Едешко отдал передачу на Александра Белова, забросившего решающий мяч в корзину американцев. В последние годы его нередко можно было увидеть на различных мероприятиях, особенно детских — он охотно делился опытом с юными спортсменами, раздавал автографы, рассказывал про те самые «три секунды». Олимпийский комитет России выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Едешко.

Иван Едешко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

— Скончался Иван Иванович Едешко — легендарный баскетболист, наставник и педагог. Иван Иванович посвятил свой талант спорту. С честью представлял нашу страну на самых престижных мировых турнирах, Олимпийских играх, завоевал десятки наград, по праву пользовался уважением и признанием коллег и многочисленных болельщиков. И, конечно, щедро делился своим опытом и знаниями с молодыми игроками, вел большую общественную работу, воспитывал новые поколения достойных спортсменов и тренеров. В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова поддержки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

— Ушел из жизни выдающийся спортсмен, игрок из плеяды великих советских чемпионов, чье имя навсегда вписано в историю мирового баскетбола. Его «золотой пас», принесший победу советской сборной на Олимпиаде 1972 года, стал примером высочайшего мастерства и воли к победе, вдохновил не одно поколение болельщиков и молодых спортсменов.

Уход Едешко стал невосполнимой потерей для отечественного спорта, однако сам спортсмен считал, что его жизнь удалась.

«Я построил дом, посадил дерево, у меня есть дети и внуки. Я добился всех званий, которые мог достичь спортсмен, стоял на пьедестале, в мою честь играл гимн Советского Союза, я награжден орденами и медалями», — говорил Едешко.

Читайте также:

«Чистое свинство»: что говорят в РФ о недопуске хоккеистов на ЧМ-2027

Второй тур РПЛ: расписание матчей, где смотреть, прогнозы Мостового

«Личная обида главы World Athletics»: российские легкоатлеты об изоляции