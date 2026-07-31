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31 июля 2026 в 18:33

В Минпросвещения указали на меры поддержки педагогов

Минпросвещения: педагогам положен удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Педагогам в России положен удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск, сокращенная рабочая неделя, длительный отпуск до одного года и другие меры поддержки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ. Эти меры поддержки призваны мотивировать и облегчить труд преподавателей.

Продолжают действовать все принятые ранее меры поддержки и профессиональной мотивации педагогических работников: сокращенная рабочая неделя — до 36 часов; удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск — от 42 до 56 календарных дней; длительный отпуск до одного года — его можно оформлять каждые 10 лет непрерывной работы, — говорится в сообщении.

Как уточняется, работники детских образовательных учреждений при наличии стажа педагогической деятельности от 25 лет вправе претендовать на досрочную страховую пенсию. Вместе с тем в настоящее время действует переходный период: право на назначение пенсии возникает не в момент выработки необходимого стажа, а с определенной отсрочкой, продолжительность которой зависит от года, когда стаж был набран.

Ранее сообщалось, что зимние каникулы российских школьников в новом учебном году сократятся на один день по сравнению с предыдущим. Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года.

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