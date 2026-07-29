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29 июля 2026 в 06:07

Минпросвещения поручило школам усилить меры безопасности к 1 сентября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Министерство просвещения России поручило образовательным организациям обеспечить соблюдение требований безопасности при подготовке к проведению Дня знаний 1 сентября. Главным направлением подготовки остается обеспечение безопасности учащихся, педагогов и сотрудников образовательных организаций.

Необходимо провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, пропускного режима, а также создать доступную среду для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих, — говорится в сообщении.

Рекомендации касаются проведения необходимых инструктажей, соблюдения противопожарных требований, антитеррористической защищенности и организации пропускного режима. Кроме того, школам поручено обеспечить доступную среду для учащихся с инвалидностью и ограниченными возможностями.

До этого замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что в школах следует ввести курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения. По его мнению, подрастающему поколению крайне необходимо гармоничное и всестороннее развитие.

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