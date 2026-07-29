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29 июля 2026 в 06:18

В Таганроге сообщили о повреждении домов после воздушной атаки

Камбулова сообщила о повреждении домов и предприятий после атаки на Таганрог

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Таганроге Ростовской области в результате массированной воздушной атаки повреждения получили жилые дома и коммерческие предприятия, сообщила глава города Светлана Камбулова в соцсетях. Ранее жителей многоквартирного дома эвакуировали.

В результате атаки повреждения получил один многоквартирный дом. Люди из него были оперативно эвакуированы. Также повреждено несколько частных домовладений и коммерческих предприятий. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сообщила Камбулова.

Ранее стало известно, что один человек погиб в результате падения обломков ракеты на жилой дом в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Еще один пострадавший получил травмы.

Кроме того, в Рязанской области в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом пострадал один человек. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что в ночь на 28 июля средства противовоздушной обороны сбили над территорией области четыре вражеских БПЛА.

Также сообщалось, что в Ростовской области был введен режим ЧС. Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что атаке ВСУ подверглись Ростов и Таганрог, а также четыре района области: Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский.

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