Разгромили ВСУ у Красного Лимана: успехи ВС РФ к утру 29 июля

Российские военнослужащие практически полностью уничтожили подразделения ВСУ в районах Старого Каравана и Брусовки под Красным Лиманом в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, в этих районах также была проведена зачистка окрестностей. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 29 июля?

Марочко сообщил о разгроме ВСУ у Красного Лимана

Марочко заявил, что действия российских военнослужащих осложняются очень сложным рельефом местности на данном участке. Именно этот фактор продолжает влиять на проведение операции, добавил он.

Старый Караван находится примерно в 8,5 километра от Красного Лимана, а Брусовка — примерно в 10 километрах. Эти населенные пункты расположены в районе, где продолжают работать российские подразделения, подчеркнул Марочко.

ВС РФ приблизились к Райгородку почти на километр за сутки

Российские военные за сутки почти на километр приблизились к Райгородку в Донецкой Народной Республике, сообщил Марочко. По его словам, российские подразделения продолжают продвижение на этом направлении.

«Мы сократили расстояние до населенного пункта Райгородок практически на 1 км и развиваем успех на данном участке», — сказал Марочко.

Силы ПВО сбили 112 БПЛА над 12 регионами

Российские средства ПВО в течение дня уничтожили 112 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. По информации оборонного ведомства, цели перехватили над 12 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских БПЛА в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — сказано в публикации.

ВС РФ нанесли удары по используемым в интересах ВСУ судам и портам

Российские войска продолжают бить по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ходе серии атак были применены барражирующие боеприпасы и современные ударные беспилотники. Атаке подверглись перевалочный комплекс в порту Николаев, а также резервуары с топливом для ВСУ.

«Кроме того, на переходе морем (11 км восточнее Одессы) беспилотными летательными аппаратами поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее военные грузы в порты Одесса и Черноморск», — отметили в ведомстве.

В результате успешного огневого поражения украинские войска лишились ключевых объектов перевалочного комплекса и запасов горючего. Кроме того, российским силам удалось перехватить и нейтрализовать транспортное судно непосредственно во время его следования в море.

«Запад» за сутки уничтожил 114 тяжелых квадрокоптеров ВСУ

Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 114 тяжелых квадрокоптеров и 53 пункта управления беспилотной авиацией, сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма. По его словам, также были вскрыты и уничтожены 53 пункта управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink, два квадроцикла, 20 робототехнических комплексов и четыре полевых склада боеприпасов противника.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, три барражирующих боеприпаса и 114 тяжелых квадрокоптеров противника», — сказал Бигма.

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