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29 июля 2026 в 05:25

ВС РФ приблизились к Райгородку почти на километр за сутки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Российские военные за сутки почти на километр приблизились к Райгородку в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские подразделения продолжают продвижение на этом направлении.

Мы сократили расстояние до населенного пункта Райгородок практически на 1 км и развиваем успех на данном участке, — сказал Марочко.

Ранее военнослужащие 17-й артиллерийской бригады Южной группировки войск ударили по двум пунктам временной дислокации ВСУ. Они находились на Алексеево-Дружковском направлении.

До этого Минобороны России раскрыло, что украинская армия за сутки потеряла порядка 1410 солдат. Вооруженные силы также поразили порты и суда противника.

Также источник в российских силовых структурах рассказал, что украинский гарнизон в населенном пункте Любицкое Запорожской области практически уничтожен, а оборона ВСУ на этом участке фронта терпит крах. По его словам, стратегическая ситуация для противника на этом направлении складывается не лучшим образом.

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