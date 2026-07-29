ВС РФ приблизились к Райгородку почти на километр за сутки

ВС РФ приблизились к Райгородку почти на километр за сутки

Российские военные за сутки почти на километр приблизились к Райгородку в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские подразделения продолжают продвижение на этом направлении.

Мы сократили расстояние до населенного пункта Райгородок практически на 1 км и развиваем успех на данном участке, — сказал Марочко.

Ранее военнослужащие 17-й артиллерийской бригады Южной группировки войск ударили по двум пунктам временной дислокации ВСУ. Они находились на Алексеево-Дружковском направлении.

До этого Минобороны России раскрыло, что украинская армия за сутки потеряла порядка 1410 солдат. Вооруженные силы также поразили порты и суда противника.

Также источник в российских силовых структурах рассказал, что украинский гарнизон в населенном пункте Любицкое Запорожской области практически уничтожен, а оборона ВСУ на этом участке фронта терпит крах. По его словам, стратегическая ситуация для противника на этом направлении складывается не лучшим образом.