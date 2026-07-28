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28 июля 2026 в 10:10

Стало известно о критической ситуации для ВСУ на ключевом участке фронта

В запорожском Любицком практически уничтожили один из гарнизонов ВСУ

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Украинский гарнизон в населенном пункте Любицкое Запорожской области практически уничтожен, а оборона ВСУ на этом участке фронта терпит крах, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, стратегическая ситуация для противника на этом направлении складывается не лучшим образом.

У противника в Любицком и окрестностях стратегическая ситуация складывается не лучшим образом, там оборона украинских сил терпит крах, гарнизон практически уничтожен, — отметил собеседник агентства.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы и операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили узел обороны ВСУ и пункты управления беспилотной авиацией в Запорожской области. Во время разведки были выявлены укрытия, огневые позиции и места размещения личного состава, после чего координаты передали операторам FPV-дронов.

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