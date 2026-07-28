В Минобороны РФ раскрыли подвиг связиста российской армии на передовой Минобороны РФ: боец восстановил линии связи после удара ВСУ по командному пункту

Младший сержант ВС РФ Кирилл Сухов под огнем противника восстановил поврежденные линии связи командного пункта батальона, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Благодаря его действиям удалось сохранить устойчивое управление подразделениями при обороне позиций.

Связистам в кратчайшие сроки удалось восстановить разрывы линий, произвести замену вышедших из строя блоков и агрегатов, восстановить поврежденные стационарные и временные сооружения, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями мотострелкового батальона при обороне позиций и отразить атаку противника, — сказано в сообщении.

В министерстве также отметили действия ефрейтора Абдуллы Ахсанова, который в составе расчета разведывательного БПЛА обнаружил пункт управления и запуска ударных беспилотников ВСУ. После передачи координат российская артиллерия нанесла удар по объекту, уничтожив его и снизив боевой потенциал противника на этом направлении.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ несут потери на передовой, из-за чего Украина вынуждена атаковать гражданские объекты. По его словам, российские вооруженные силы успешно наступают на всех участках фронта.