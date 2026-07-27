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27 июля 2026 в 13:21

В Госдуме раскрыли, зачем ВСУ бьют по мирным россиянам

Депутат Картаполов: ВСУ атакуют гражданские объекты из-за неудач на фронте

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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ВСУ терпят поражение на фронте, поэтому Киев вынужден наносить удары по гражданской инфраструктуре, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что ВС России продвигаются на всех направлениях.

Киеву ничего не остается, кроме как наносить удары по гражданской инфраструктуре, потому что они терпят поражение на фронте, — сказал Картаполов.

До этого представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан сообщил, что удары украинских военных по складам Wildberries могут квалифицироваться как военное преступление. По его словам, преднамеренные атаки на гражданское население и инфраструктуру подпадают под это определение. В то же время он указал на необходимость проведения расследования.

Ранее сообщалось, что в Брянской области два мирных жителя пострадали от атак украинских беспилотников. В селе Старый Ропск Климовского района дрон атаковал проезжающий автомобиль, ранив одного пассажира. В селе Понуровка Стародубского района дрон ударил по тракторному стану, ранив местного жителя.

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