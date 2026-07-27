В Госдуме оценили эффективность ударов России по объектам на Украине Картаполов заявил о высокой эффективности ударов России по украинским объектам

Россия наносит высокоэффективные удары по украинским объектам, направленные на слом военного потенциала Киева, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. Парламентарий подчеркнул, что сами бойцы ВСУ не гнушаются ничем и большую часть ударов фокусируют на мирном населении.

Эффективность наших ударов гораздо выше, потому что она направлена на слом экономического потенциала и военного потенциала Украины в целом. И неминуемо количество этих ударов перейдет в качество, которые и лягут в основу нашей дальнейшей победы, — сказал Картаполов.

Ранее исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Россия своих планов не меняет и продолжит отвечать на боевые действия, которые развязал Киев при поддержке стран Запада. Дипломат подчеркнула, что речь идет о действиях киевских властей в отношении юго-востока Украины и против РФ.

До этого польские СМИ писали, что российская армия парализовала работу украинских портов на Черном море. Журналисты отметили, что Киев, планируя атаку дронами по российским портам и судам, а также препятствуя свободному судоходству в Черном и Азовском морях, должна была считаться с неизбежностью возмездия, которое в итоге последовало.