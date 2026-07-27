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27 июля 2026 в 13:53

В Госдуме назвали главное отличие подходов ВС России и ВСУ

Картаполов: ВСУ не гнушаются ничем и атакуют мирное население

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Вооруженные силы Украины не останавливаются ни перед чем и значительную часть своих атак направляют против мирных жителей, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. Российские вооруженные силы, по его словам, наносят удары лишь по военным и промышленным объектам.

Если наши Вооруженные силы бьют по военным объектам, по промышленным объектам, то наш противник не гнушается ничем и наоборот большую часть своих ударов фокусирует на мирном населении и социальной инфраструктуре. В этом кардинальное и коренное отличие нашего подхода и их подхода, — сказал он.

Картаполов также отметил, что удары, наносимые Вооруженными Силами РФ, демонстрируют высокую результативность. Это связано с тем, что они нацелены на ослабление экономического и военного потенциала Украины.

Ранее парламентарий заявил, что ВСУ несут потери на передовой, из-за чего Украина вынуждена атаковать гражданские объекты. По его словам, российские вооруженные силы успешно наступают на всех участках фронта.

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