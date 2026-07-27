«Возмездие последовало»: в Польше заявили об успехе армии России Myśl Polska: армия России парализовала порты Одессы, Черноморска и Южного

Российская армия парализовала работу украинских портов на Черном море, пишет польское издание Myśl Polska. По информации источника, иностранные суда приостановили заход в порты Одессы, Черноморска и Южного, в настоящее время их там нет.

Планируя массовую атаку дронами по российским портам, судам, и препятствуя свободному судоходству в направлении российских портов в Черном и Азовском морях, украинская сторона должна была считаться с тем, что последует возмездие. И оно последовало, — говорится в публикации.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен отметил, что усилившиеся удары по портам Украины и другим объектам на территории страны могут приблизить завершение конфликта. По его словам, после закрытия порта Одессы России остается закрыть западный коридор.

До этого бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил, что Украина практически потеряла возможность вывозить товары по Черному морю из-за российских ударов по гаваням, которые Киев задействует в военных операциях. По оценке политика, страна балансирует у черты экономического краха.