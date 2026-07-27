Финский профессор оценил влияние ударов по портам Украины на спецоперацию Профессор Малинен: удары по портам Украины ускорят завершение СВО

Усилившиеся удары по портам Украины и другим объектам на территории страны могут приблизить завершение конфликта, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсетях. По его словам, после закрытия порта Одессы России остается закрыть западный коридор. Малинен заявил, что после этого Украина может капитулировать, а руководство страны уйдет.

Теперь единственное, что остается сделать России, это закрыть западный коридор. После этого Украина капитулирует, и ужасно коррумпированное украинское руководство уйдет. И тогда наступит мир, — написал профессор.

Киев стал жертвой политики ее союзников, считает специалист. По его мнению, украинцы оказались «игровой площадкой» для западной элиты.

Ранее российские вооруженные силы нанесли удар по объектам инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Эти цели использовались для доставки и хранения грузов военного назначения, пояснили в ведомстве.

До этого Минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки «Центр» уничтожили несколько укрытий с личным составом ВСУ на Добропольском направлении. В ведомстве отметили, что после проведения воздушной разведки цели были поражены серией ударов беспилотников самолетного типа «Молния-2».